Test-Pirelli: la Ferrari partecipa ma la Mercedes rifiuta (Di giovedì 20 maggio 2021) La squadra campione del mondo della Mercedes ha ufficializzato che non aderirà ai due giorni di collaudo previsti dalla Pirelli per sviluppare le gomme wet 2022. Il tema sono i vincoli di spesa dettati dal Budget cap che il team non intende sforare per riuscire a concentrarsi sulla nuova stagione. La Ferrari invece ha deciso di continuare il lavoro sui pneumatici nei Test-Pirelli ma a Monte Carlo si parlerà di come ovviare al problema dei costi. Vettel Monaco: le dichiarazioni del pilota Test-Pirelli: la Mercedes non sarà presente Alla fine l'inverosimile diventa realtà: la Mercedes ha rinunciato ai Test programmati dalla Pirelli al Paul Ricard dopo il GP di Monaco per lo sviluppo delle ...

