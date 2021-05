Terremoto rifiuti in Campania, indagato De Luca. Il governatore dem sotto accusa per omissione di atti d’ufficio (Di giovedì 20 maggio 2021) Se non è una tempesta giudiziaria quella sui rifiuti in Campania, poco ci manca. Già perché l’inchiesta sul mancato smaltimento delle ecoballe, con la richiesta di una nuova proroga delle indagini, si arricchisce di nuovi indagati tra cui spicca il governatore Vincenzo De Luca. Al presidente della Regione, il quale non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, i magistrati contestano l’omissione d’atti d’ufficio in quanto non avrebbe azionato i poteri commissariali per imporre ai Comuni e agli enti locali di provvedere alla realizzazione degli impianti di compostaggio e all’incremento della raccolta differenziata. Questa nuova iscrizione emerge dall’avviso di proroga delle indagini firmato dal procuratore capo Giovanni Melillo e dai pubblici ministeri Francesca De Renzis e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Se non è una tempesta giudiziaria quella suiin, poco ci manca. Già perché l’inchiesta sul mancato smaltimento delle ecoballe, con la richiesta di una nuova proroga delle indagini, si arricchisce di nuovi indagati tra cui spicca ilVincenzo De. Al presidente della Regione, il quale non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, i magistrati contestano l’d’in quanto non avrebbe azionato i poteri commissariali per imporre ai Comuni e agli enti locali di provvedere alla realizzazione degli impianti di compostaggio e all’incremento della raccolta differenziata. Questa nuova iscrizione emerge dall’avviso di proroga delle indagini firmato dal procuratore capo Giovanni Melillo e dai pubblici ministeri Francesca De Renzis e ...

