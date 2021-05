Tensione al confine tra Spagna e Marocco | scontri a Fnideq Il video

(Di giovedì 20 maggio 2021)altra, 20 mag. (askanews) – Resta altissima latraper l’ondata di arrivi di migranti nell’enclave di Ceuta. Madrid ha schierato l’esercito e accusa Rabat di non fare abbastanza per fermare i migranti. Il governo del paese nordafricano nella notte ha schierato rinforzi al valico di frontiera di. Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere chi cercava di attraversare. I migranti hanno rispostosto con sassaiole e attacchi. Molti i fermati dalla polizia. (Testo eAskanews)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tensione confine

askanews

... interrotto questa mattina ( QUI ) a causa della caduta di un ramo sui cavi della, tra la frazione di Latte a Ventimiglia e il. Il ramo è rimasto penzoloni sulla linea ferrata e le ...... seppur in una zona di, collegata ai recenti episodi avvenuti nell'area Est di Napoli, tra San Giorgio e Ponticelli.alle stesse per il controllo del territorio. In questa fase delle ...Oggi la guerra tra Israele e Hamas è tutt'altro che risolta: ma nuovi sviluppi dovrebbero esortare lo Stato ebraico a non calare la guardia ...Una tregua tra Israele e Hamas è quello che chiede la comunità internazionale ma nessuno dei due schieramenti coinvolti sembra interessato ...