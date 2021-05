Tennis | nasce il Comitato per le Finali ATP di Torino

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono state apposte oggi le firme all’atto costitutivo delper leATP di, di cui fanno parte la Città di, la Regione Piemonte, l’Autorità di Governo competente in materia di Sport e la Federazione Italiana. Ad esso è affidato il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione che, dal 2021 al 2025, saranno realizzate ae in Piemonte nell’ambito delle Nitto ATP Finals, con l’obiettivo anche di favorire lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Nelper leATP le istituzioni che lo costituiscono sono rappresentate dalla sindaca Chiara Appendino nella veste di Presidente, dall’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, in quella di ...

