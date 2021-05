Tennis | Atp Finals | firmato l' atto costitutivo del Comitato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Con la firma di oggi a Palazzo Civico è stato ufficialmente costituito ilper le Atpdi Torino, che ha il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione realizzate per ...

... che all'esordio ha lasciato solo quattro giochi all'argentino Guido Pella, n.58 del ranking, ha ceduto per 6 - 3, 6 - 7(4), 6 - 1 al serbo Laslo Djere, n.54. nella prosecuzione del match ...Con la firma di oggi a Palazzo Civico è stato ufficialmente costituito il Comitato per leFinals di Torino, che ha il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione ... nel...Termina al secondo turno l'avventura di Marco Cecchinato nel "Gonet Geneva Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra ...Cecchinato e Fognini eliminati a Ginevra. Dopo due giorni di battaglia e 3 set Fabio Fognini cede a Laslo Djere, che vola ai quarti di finale del torneo Atp 250 a Ginevra. Il serbo si impone per 6-3, ...