Tempesta d’amore, è un criminale! | La dichiarazione scuote tutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle nuove puntate della soap Tempesta d’amore ci saranno tantissime novità e una grandissima delusione amorosa per uno dei personaggi: la sua storia sarà ricca di emozioni! Scopriamola insieme. Vanessa in Tempesta d’amoreLa soap tedesca Tempesta d’amore ha avuto un enorme successo in Italia e adesso tutti i fan sono in trepida attesa della nuova stagione, presto in arrivo anche qui da noi. Le novità riguardano soprattutto la bella Vanessa, che sembra non aver imparato molto dalle sue tormentate storie d’amore del passato. L’abbiamo lasciata ferita e triste dopo la rottura con l’amato Robert, ma nel suo futuro ci potrebbe essere una meravigliosa sorpresa! Vediamo allora quali sono le anticipazioni delle nuove puntate, che molto ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle nuove puntate della soapci saranno tantissime novità e una grandissima delusione amorosa per uno dei personaggi: la sua storia sarà ricca di emozioni! Scopriamola insieme. Vanessa inLa soap tedescaha avuto un enorme successo in Italia e adessoi fan sono in trepida attesa della nuova stagione, presto in arrivo anche qui da noi. Le novità riguardano soprattutto la bella Vanessa, che sembra non aver imparato molto dalle sue tormentate storiedel passato. L’abbiamo lasciata ferita e triste dopo la rottura con l’amato Robert, ma nel suo futuro ci potrebbe essere una meravigliosa sorpresa! Vediamo allora quali sono le anticipazioni delle nuove puntate, che molto ...

Advertising

Stella72646015 : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… - MaMaurizi9 : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… - saponetta15 : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni 21 maggio: la fuga romantica di Selina - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - Aillu77 : RT @catenaaurea66: Gesù Bambino bussa al nostro cuore, e fa ssshhhh agli angeli per sentire se dentro c'è qualcuno che venga ad aprire, ma… -