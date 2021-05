Tempesta d'amore, anticipazioni 20 maggio: un'amicizia a rischio (Di giovedì 20 maggio 2021) L'amicizia di Cornelia e Vanessa sarà al centro della puntata di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 20 maggio, come rivelano le anticipazioni della soap opera tedesca. In particolare, la giovane Sonnbichler ha notato la tensione esistente tra Robert e la governante e ha deciso di affrontare direttamente la donna chiedendole se sia innamorata dello chef. Messa con le spalle al muro, Cornelia ha dovuto confessare a Vanessa di provare dei sentimenti per l'uomo e di essersi anche dichiarata. La ragazza è rimasta molto male e ha accusato l'amica di aver tramato a sua insaputa ai tempi della sua relazione con il Saalfeld per portarle via il fidanzato.Cornelia ha spiegato a Vanessa di aver sempre rispettato il suo legame con Robert e di avergli dichiarato il suo amore quando già non stavano ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 maggio 2021) L'di Cornelia e Vanessa sarà al centro della puntata did'di oggi, giovedì 20, come rivelano ledella soap opera tedesca. In particolare, la giovane Sonnbichler ha notato la tensione esistente tra Robert e la governante e ha deciso di affrontare direttamente la donna chiedendole se sia innamorata dello chef. Messa con le spalle al muro, Cornelia ha dovuto confessare a Vanessa di provare dei sentimenti per l'uomo e di essersi anche dichiarata. La ragazza è rimasta molto male e ha accusato l'amica di aver tramato a sua insaputa ai tempi della sua relazione con il Saalfeld per portarle via il fidanzato.Cornelia ha spiegato a Vanessa di aver sempre rispettato il suo legame con Robert e di avergli dichiarato il suoquando già non stavano ...

