Taulant Pasho, il figlio dei coniugi ritrovati nelle 4 valigie, estradato in Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) Shpetim e Teuta Pasho, due coniugi rumeni, erano scomparsi dal 2 novembre 2015 e i loro corpi vennero trovati sezionati in 4 valigie alla periferia di Firenze, in un campo di Solicciano, tra il 10 e il 16 dicembre 2020. Ad essere indagata per l'omicidio dei coniugi Pasho è Elona Kalesha, l'ex fidanzata del figlio Taulant Pasho, che si trova in carcere da dicembre. La donna avrebbe commesso duplice omicidio insieme a suo fratello Denis. Pasho era latitante, per l'Italia, dal 2016 Il figlio di Sheptin e Teuta, il fidanzato di Elona, all'epoca della scomparsa dei due era appena uscito dal carcere di Sollicciano dove stava scontando una pena per reati di droga. Da ottobre 2020 l'uomo, che aveva ...

