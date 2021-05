Tassa di successione: proposta di Enrico Letta (Pd). Ideona: dote ai 18enni (ma ci rimetterebbero la casa di famiglia) (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Pd è sempre grandioso e munifico con i soldi degli altri: Enrico Lertta rilancia la Tassa di successione proprio nel momento in cui l'Italia sta cercando di uscire dalla pandemia. Lui dice che vuiole dare una dote ai diciottenni: in realtà, se la sua idea strampalata dovesse pazssare, costringerebbe chi eredita una casa magari dai genitori o dai nonni, a venderla perchè altrimenti non avrebbe i soldi per pagare l'esosa Tassa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Pd è sempre grandioso e munifico con i soldi degli altri:Lertta rilancia ladiproprio nel momento in cui l'Italia sta cercando di uscire dalla pandemia. Lui dice che vuiole dare unaai diciottenni: in realtà, se la sua idea strampalata dovesse pazssare, costringerebbe chi eredita unamagari dai genitori o dai nonni, a venderla perchè altrimenti non avrebbe i soldi per pagare l'esosaL'articolo proviene da Firenze Post.

