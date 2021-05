Svolta nel caso Denise Pipitone | dopo diciassette anni spunta un nuovo testimone

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Durante la trasmissione Chi l’ha visto? è emersa la testimonianza di un personaggio chiave neldi, potrebbe segnare lanelle indagini. Ildella scomparsa della piccolanon sembra avere pace e17ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Una vicenda che ha scosso tutta Mazara Del Vallo e la stessa famiglia della bambina che da quel 2004 non si è più data pace. In questiil legale che segue la vicenda ha lanciato diversi appelli in tv e social perché chi sapeva si facesse avanti per risolvere il giallo che tiene col fiato sospeso il Paese da allora. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha ricevuto una settimana fa una lettera anonima scritta da un ...