Superlega | il New York Times | “FIFA era a conoscenza del progetto e lo appoggiava”

Advertising

Gazzetta_it : #NYTimes “ #Superlega c’era l’ok di #Fifa e #Infantino ” - andrealoca77 : RT @CalcioFinanza: New York Times: c’è la #FIFA dietro il progetto #Superlega. Il ruolo dell'organo calcistico e di #Infantino dietro il nu… - Fiorentinanews : Clamoroso dal #NewYorkTimes: c'era l'ok della #Fifa dietro al progetto #Superlega - LucaQuasimodo : RT @CalcioFinanza: New York Times: c’è la #FIFA dietro il progetto #Superlega. Il ruolo dell'organo calcistico e di #Infantino dietro il nu… - AndreMosca98 : RT @CalcioFinanza: New York Times: c’è la #FIFA dietro il progetto #Superlega. Il ruolo dell'organo calcistico e di #Infantino dietro il nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega New

...!1) RETROSCENA Secondo quanto riportato dalYork Times, ci sarebbero lati ancora oscuri della ... Inoltre con il suo eventuale benestare, lasarebbe andata in porto senza alcun problema. A ...IlYork Times ha rivelato che la FIFA era a conoscenza da anni del progettoLacontinua a far parlare di se e lo fa con una clamorosa rivelazione delYork Times. Secondo il ...Clamorosa indiscrezione del New York Times riguardo il tanto discusso e subito naufragato (forse sarebbe meglio dire “congelato”) progetto di Superlega. Un’inchiesta del quotidiano statunitense ha inf ...Come spiega il New York Times in un articolo, si evidenzia che nell'accordo per la Superlega si evidenzia la necessità di un'intesa con la Fifa per portare avanti questa ...