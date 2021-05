Superlega, il colpo di scena: “c’era l’ok di Fifa e Infantino” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il progetto della Superlega è naufragato, tutto è nato dal passo indietro delle squadre inglesi ed il danno economico è stato veramente importante. Solo Juventus, Barcellona e Real Madrid non hanno votato per il dietrofront e continua la battaglia con la Uefa che minaccia ancora sanzioni. Secondo un articolo pubblicato dal New York Times, la Fifa era a conoscenza della competizione: “Infantino era a conoscenza del piano. Sapeva che alcuni dei suoi uomini più vicini erano stati impegnati per mesi, almeno fino alla fine di gennaio 2019, in trattative riguardo al sostegno della Fifa alla lega separatista”. “Quei documenti, le cui copie sono state riviste dal New York Times, si riferiscono alla necessità per i fondatori della Super League di stipulare un accordo con un’entità etichettata come W01 ma facilmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Il progetto dellaè naufragato, tutto è nato dal passo indietro delle squadre inglesi ed il danno economico è stato veramente importante. Solo Juventus, Barcellona e Real Madrid non hanno votato per il dietrofront e continua la battaglia con la Uefa che minaccia ancora sanzioni. Secondo un articolo pubblicato dal New York Times, laera a conoscenza della competizione: “era a conoscenza del piano. Sapeva che alcuni dei suoi uomini più vicini erano stati impegnati per mesi, almeno fino alla fine di gennaio 2019, in trattative riguardo al sostegno dellaalla lega separatista”. “Quei documenti, le cui copie sono state riviste dal New York Times, si riferiscono alla necessità per i fondatori della Super League di stipulare un accordo con un’entità etichettata come W01 ma facilmente ...

Advertising

SimoneCinelli : @SIRVolleyPG Complimenti. Gran colpo, davvero. ?? Prossima stagione di #Superlega tutta da godere. - GasSalesVolley : ???? | BEHIND THE SCENES Anche i video per le esultanze non riescono sempre al primo colpo ?? #atuttogas… - PrismaTaranto : H?????????PPYNESS! SI???MO TORN???TI: ???L PRIMO COLPO CONQUISTI???MO L??? SUPERLEG??????????????? ???? #PrismaTaranto… - angianna78 : Comunque tra scandali vari, arbitri, Bonucci, Superlega etc la percentuale di juventini è calata ultimamente quasi… - Elan54790845 : RT @arusso414: Con il #VAR a proprio servizio anche il Crotone sarebbe in champions league . Rubati 2 punti al Napoli annullando goal di O… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega colpo A gamba tesa nel calcio ed in politica ... cacciato con un quasi colpo di stato; ed in quello top in lotta con Figc e Fifa. Tutto il mondo è ... due paroline europee irate sono bastate per farli ritirare dal contratto della Superlega, già ...

A gamba tesa nel calcio ed in politica - Milano Post ... cacciato con un quasi colpo di stato; ed in quello top in lotta con Figc e Fifa. Tutto il mondo è ... due paroline europee irate sono bastate per farli ritirare dal contratto della Superlega, già ...

Superlega, il colpo di scena: “c’era l’ok di Fifa e Infantino” CalcioWeb Super Lega, colpo di scena: la Fifa presunta alleata dei club Il New York Times ha lanciato la bomba: Gianni Infantino sarebbe stato a conoscenza del progetto nato da Andrea Agnelli per poi fare subito dietrofront.

La Fifa sapeva della Superlega da due anni ed era disposta a sostenere il progetto Da diversi documenti che stanno venendo alla luce, si starebbe delineando il quadro generale in cui lo scorso 18 aprile è stata ufficializzata la ...

... cacciato con un quasidi stato; ed in quello top in lotta con Figc e Fifa. Tutto il mondo è ... due paroline europee irate sono bastate per farli ritirare dal contratto della, già ...... cacciato con un quasidi stato; ed in quello top in lotta con Figc e Fifa. Tutto il mondo è ... due paroline europee irate sono bastate per farli ritirare dal contratto della, già ...Il New York Times ha lanciato la bomba: Gianni Infantino sarebbe stato a conoscenza del progetto nato da Andrea Agnelli per poi fare subito dietrofront.Da diversi documenti che stanno venendo alla luce, si starebbe delineando il quadro generale in cui lo scorso 18 aprile è stata ufficializzata la ...