Advertising

sportli26181512 : #Superlega, clamorosa rivelazione: 'C'è la Fifa dietro al progetto': Il New York Times ha svelato un incredibile re… - MilanLiveIT : ?? Clamorosa rivelazione del @nytimes La #FIFA conosceva bene i piani della #Superlega - OperaFisista : Superlega, clamorosa svolta: il caso alla Corte di Giustizia Europea - - Affaritaliani : Superlega, clamorosa svolta: il caso alla Corte di Giustizia Europea -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega clamorosa

Annunciata e tramontata nel giro di 48 ore, lacontinua a far parlare di sé. Stavolta è il New York Times ha rivelare un clamoroso retroscena riguardo alla nascita della discussa competizione europea per club: se pubblicamente le ...Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, l'occasioneche i giocatori gialloblù e il ... ma non per questo si chiama fuori dal gioco, perché se fosse così lanon esiterebbe ...La FIFA avrebbe già saputo tutto riguardo al tanto discusso progetto Superlega. Il presidente Infantino ne era a conoscenza.Una rivelazione clamorosa arriva dal New York Times: "C’è la FIFA dietro il progetto Superlega". Il giornale spiega come nell’accor ...