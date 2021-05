Superbike | GP Aragon 2021 | Jonathan Rea contro tutti a caccia del settimo titolo consecutivo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ricomincia dail grande spettacolo della, con il Mondialeche si appresta a vivere il primo round stagionale da venerdì 21 a domenica 23 maggio al MotorLand di Alcañiz. Fari puntati inevitabilmente suRea, che inizia la corsa verso iliridatosempre nel ruolo di leader assoluto della Kawasaki, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita. Rea ha un buon feeling con(cavalca una striscia di 17 podi di manche consecutivi) ed è ad un solo successo di distanza dalla vittoria n.100 in carriera nel Mondiale, un traguardo strepitoso e mai avvicinato in precedenza da nessun pilota delle derivate. I suoi rivali più temibili questo fine settimana ...

Passato da Yamaha a BMW, Michael Van Der Mark è stato il primo pilota dei quattro schierati dal contingente bavarese ad aver saggiato - prima con ali inedite montate nello scoro autunno all'Estoril - ...Trentaquattro edizioni, la stessa età di Jonathan Rea : la SBK sta per partire e ha nel sei volte iridato il Re della storia del campionato dedicato alle moto derivate di serie, pronto a disputare il ...Tutto è pronto dal Motorland Aragon per il primo atto del Mondiale Superbike. Dopo una lunghissima sosta invernale e lo slittamento a metà maggio in seguito all'emergenza sanitaria i protagonisti dell ...