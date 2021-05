Suning e Oaktree | accordo sul prestito da 275 milioni Così l' Inter potrebbe passare agli americani

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il fondo statunitenseentra nel capitale dell', garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L'potrà contare su un finanziamento da 275di euro, che gliverseranno a Great Horizon, la controllata diattraverso cui la famiglia Zhang possiede il 68,55% delle quote del club, Secondo quanto riporta il sito specializzato Calcioefinanza.it, quelle stesse quote verranno utilizzate come pegno per ilchedovrà ripagare nei prossimi 3 anni. "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto - è l'annuncio dell'all'agenzia Ansa -, è stata finalizzata oggi un'operazione di finanziamento a ...

Advertising

capuanogio : ?? Ufficiale la chiusura dell'accordo: #Oaktree entra nell'#Inter. L'ultima scommessa di #Suning e della famiglia… - marcoconterio : ?????? Annunciato l'accordo con #Oaktree: Suning comunica che 'con questo finanziamento, l'azionista continuerà a sos… - LaStampa : Oaktree rileva il 31% dell'Inter per 275 milioni di euro e concede un maxi prestito a Suning - En1gm4_ : RT @LaStampa: Oaktree rileva il 31% dell'Inter per 275 milioni di euro e concede un maxi prestito a Suning - HattoriHanzo81 : RT @SCUtweet: Accordo tra #Inter e #Oaktree per il finanziamento. #Suning assicura di continuare a sostenere il club, intanto il fondo amer… -

Ultime Notizie dalla rete : Suning Oaktree

In pegno ci sono le quote del club, circa il 68%, che passerebbero in mano asenon rispettasse l'impegno. Ad oggi pare confermata l'intenzione di non intaccare il 30% di quote in mano ...E' stato definito il contratto di finanziamento con il fondo americanoda parte del socio di controllo dell'Inter, Great Horizon (gruppo). E' quanto si apprende da fonti a conoscenza dell'operazione. Il finanziamento avra' una durata di tre anni e punta a ...L’affare per l’Inter sarebbe oneroso, ma prima del mercato in entrata Suning deve chiudere la partita prestito ponte. Prestito con in pegno il 68% di quote Prosegue infatti la trattativa per il ...L’ Inter e le sue casse possono tirare un sospiro di sollievo: il presidente Steven Zhang ha ufficializzato la chiusura dell’accordo con il fondo americano Oaktree per un finanziamento da 275 milioni ...