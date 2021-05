Summer League: Las Vegas ospiterà il torneo estivo (Di giovedì 20 maggio 2021) Si appresta a ritornare la Summer League dopo l’anno di stop imposto dalla pandemia. Secondo quanto si aprende dai media americani, il classico torneo estivo si terrà a Las Vegas dall’ 8 al 17 agosto. Summer League: come funziona il torneo? Sarà sempre la città del Nevada ad ospitare la rassegna istituita nel 2004. Organizzato dalla lega, il torneo estivo è rivolto ai giovani e ai giocatori in cerca di contratto . L’ultima edizione si è tenuta nel 2019 ed è durata 10 giorni, durante i quali si sono giocate 183 partite. Oltre ai trenta team dell’Nba, hanno partecipato anche le nazionali cinese e croata. Ogni squadra ha giocato almeno cinque partite, e le prime otto si sono affrontate in un torneo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Si appresta a ritornare ladopo l’anno di stop imposto dalla pandemia. Secondo quanto si aprende dai media americani, il classicosi terrà a Lasdall’ 8 al 17 agosto.: come funziona il? Sarà sempre la città del Nevada ad ospitare la rassegna istituita nel 2004. Organizzato dalla lega, ilè rivolto ai giovani e ai giocatori in cerca di contratto . L’ultima edizione si è tenuta nel 2019 ed è durata 10 giorni, durante i quali si sono giocate 183 partite. Oltre ai trenta team dell’Nba, hanno partecipato anche le nazionali cinese e croata. Ogni squadra ha giocato almeno cinque partite, e le prime otto si sono affrontate in un...

