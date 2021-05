"Su la tassa di successione per aiutare i giovani": a chi vuole succhiare il sangue il vampiro Letta. Puzza di patrimoniale (Di giovedì 20 maggio 2021) Toh, Enrico Letta ha trovato un modo per aiutare i giovani: una nuova tassa. Già, il segretario del Pd propone infatti la tassa di successione come aiuto concreto alla "generazione Covid", ossia a quegli adolescenti che, anche a causa delle condizioni familiari poco agiate, pagheranno il prezzo più alto della pandemia. La proposta è stata lanciata negli ultimi minuti ed è stata messa a punto dal segretario Enrico Letta con i responsabili economia e giovani, Antonio Misiani e Chiara Gribaudo, e i vice Tinagli e Provenzano. Nel dettaglio, i democratici spiegano che l'intervento sarebbe da finanziare con l'aumento della tassa di successione per i patrimoni che superano il milione di euro, ma in modo progressivo: solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Toh, Enricoha trovato un modo per: una nuova. Già, il segretario del Pd propone infatti ladicome aiuto concreto alla "generazione Covid", ossia a quegli adolescenti che, anche a causa delle condizioni familiari poco agiate, pagheranno il prezzo più alto della pandemia. La proposta è stata lanciata negli ultimi minuti ed è stata messa a punto dal segretario Enricocon i responsabili economia e, Antonio Misiani e Chiara Gribaudo, e i vice Tinagli e Provenzano. Nel dettaglio, i democratici spiegano che l'intervento sarebbe da finanziare con l'aumento delladiper i patrimoni che superano il milione di euro, ma in modo progressivo: solo ...

