Stromboli, le immagini della nuova spettacolare eruzione | video (Di giovedì 20 maggio 2021) La nuova spettacolare eruzione del vulcano Stromboli sta generando alte colonne di fumo, cenere e lapilli da ieri pomeriggio. Uno spettacolo che ha attirato lo sguardo di molti curiosi che hanno affollato l'isola per cercare di immortalare l'affascinante attività del vulcano con foto e video. Uno dei filmati presenti sul web mostra una lunga colata di lava incamminarsi verso il mare. Il vulcano è in attività persistente da giorni ed è contraddistinto da una specifica tipologia di movimento noto come "Stromboliano", che prevede la fuoriuscita frammenti di lava incandescente e cenere fino a cento metri sopra le bocche.

