Stellantis: risolti contratti con tutti i dealer in Europa (Di giovedì 20 maggio 2021) Stellantis invierà a tutti i dealer della rete di vendita europea avvisi di disdetta, con un preavviso di due anni, nell'ambito di una riorganizzazione delle sue reti di distribuzione in vista dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021)invierà adella rete di vendita europea avvisi di disdetta, con un preavviso di due anni, nell'ambito di una riorganizzazione delle sue reti di distribuzione in vista dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis risolti Stellantis: risolti contratti con tutti i dealer in Europa Stellantis prevede di costruire un modello di distribuzione multimarca che lancerà a giugno 2023. Lo rende noto l'associazione europea dei dealer. .

Concessionari, Tavares ridisegna la rete. Spinta sul digitale e sull'elettrico Come si legge in una nota, i contratti di distribuzione, vendita e assistenza di tutti i marchi Stellantis saranno risolti con un preavviso di due anni e la nuova rete di distribuzione sarà definita ...

Stellantis: risolti contratti con tutti i dealer in Europa - Industria Agenzia ANSA Stellantis: risolti contratti con tutti i dealer in Europa Stellantis invierà a tutti i dealer della rete di vendita europea avvisi di disdetta, con un preavviso di due anni, nell'ambito di una riorganizzazione delle sue reti di distribuzione in vista dell'in ...

Concessionari, Tavares ridisegna la rete. Spinta sul digitale e sull'elettrico Stellantis mette mano alla rete dei concessionari, ridisegnandola nella nuova era dei 14 marchi del gruppo e dell'elettrico. Citando l'imminente revisione del quadro normativo europeo per i contratti ...

