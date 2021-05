Stellantis e Foxconn: ecco la nuova partnership (Di giovedì 20 maggio 2021) Il nuovo sodalizio ha da poco visto la luce. Stellantis e Foxconn, l’azienda di Taiwan produttrice di iPhone, hanno illustrato i dettagli nel corso di una conferenza stampa andata online lo scorso 18 maggio. ecco cosa sappiamo. Stellantis e Foxconn, quali sono le novità? Alla conferenza hanno partecipato Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e Yves Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Il nuovo sodalizio ha da poco visto la luce., l’azienda di Taiwan produttrice di iPhone, hanno illustrato i dettagli nel corso di una conferenza stampa andata online lo scorso 18 maggio.cosa sappiamo., quali sono le novità? Alla conferenza hanno partecipato Carlos Tavares, CEO di, e Yves

