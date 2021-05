Stellantis: al via nuova organizzazione Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) Torino, 20 mag. - (Adnkronos) - Nell'ambito della nuova struttura globale di Stellantis, Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia, ha annunciato oggi l'organizzazione del mercato che prevede country manager con responsabilità sui brand. In dettaglio i diversi responsabili di marchio saranno: Marco Antonini (Citroen), Eligio Catarinella (Fiat e Abarth), Fabio Mazzeo (Opel), Salvatore Internullo (Peugeot), Alessandro Grosso (Jeep), Raffaele Russo (Alfa Romeo e Lancia), Eugenio Franzetti (DS). Invece per quanto riguarda le funzioni le competenze sono così attribuite: Rubina Rovere (Parts & Services); Gianluca Zampese (LCV); Giuseppe Di Mauro (B2B); Simonetta Cerruti (Used Vehicles); Emiliano Franchetto e Alessandro Musumeci (Car Flow); Marco Icardi (Network Development e Training) ; ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Torino, 20 mag. - (Adnkronos) - Nell'ambito dellastruttura globale di, Santo Ficili, Country Manager diin, ha annunciato oggi l'del mercato che prevede country manager con responsabilità sui brand. In dettaglio i diversi responsabili di marchio saranno: Marco Antonini (Citroen), Eligio Catarinella (Fiat e Abarth), Fabio Mazzeo (Opel), Salvatore Internullo (Peugeot), Alessandro Grosso (Jeep), Raffaele Russo (Alfa Romeo e Lancia), Eugenio Franzetti (DS). Invece per quanto riguarda le funzioni le competenze sono così attribuite: Rubina Rovere (Parts & Services); Gianluca Zampese (LCV); Giuseppe Di Mauro (B2B); Simonetta Cerruti (Used Vehicles); Emiliano Franchetto e Alessandro Musumeci (Car Flow); Marco Icardi (Network Development e Training) ; ...

