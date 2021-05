Stefano De Martino ha una nuova fiamma | ecco di chi si tratta

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’ex di Belen,De, sembra aver trovato una. Andiamo a scoprire di chi siDe(Instagram)Il varietà da lui presentato sui canali Rai, “Stasera tutto è possibile”, è terminato, tuttaviaè già pronto alla prossima esperienza. Come annunciato qualche tempo fa infatti, l’ex di Belen Rodriguez sarà impegnato in uno spettacolo teatrale insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Lo show che prenderà piede nella stagione estiva ormai imminente, si intitola “Che coppia noi tre”. Lo stesso Desi è dichiarato entusiasta di cimentarsi in questaavventura, soprattutto perché ci sarà la presenza del pubblico dal vivo. Considerato che ciò non ...

Advertising

ArtPop004 : RT @ToniaPeluso: Le liti con la Celentano, la storia con Emma, le corna, Stefano e Belen che entrano infortunati dopo l’incidente, Emma che… - amici_edition : @Aurelio77961914 @marperlo1 @sonosempreioooo Ma so qualcosa cosa?Tu hai che questa cosa che tu sai c’entra con Mart… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez preferisce Antonino Spinalbese a Stefano De Martino: la stoccata velata - infoitcultura : Belen Rodriguez | la sorella Cecilia ha incontrato Stefano De Martino in aereo - tzvip_ : @shippermancata ae stamm appost.. questa fa la fine di Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

3427, Sandi Vignale " Lucca Visita al Giardino della Villa, alla cantina storica e al frantoio aziendale 7. Parco di Villa Grabau Via per Matraia 269, San Pancrazio " Lucca 8. Villa ...Deè un affascinante e desideratissimo single contento e soddisfatto. A trovare un nuovo amore nel 'dopo Belen ' il conduttore, ex ballerino, 31enne non pensa. Meglio godersi il suo ...Belén Rodriguez ha un pancione sempre più grande ed evidente e sui social non perde occasione per metterlo in mostra ...Il conduttore, conclusa l’esperienza da giudice ad Amici, si gode il tempo libero Il napoletano approfitta del bel tempo per fare una pausa conviviale in relax Stefano De Martino è un affascinante e d ...