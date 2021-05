Sportivi | vistosi o eleganti | gli orologi preferiti delle star

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Glisegnano il tempo, questo è indubbio ma, quando sono al polso di vip e personaggi illustri, rappresentano anche uno status symbol. Sono tanti i famosi che hanno una passione per questo accessorio, che piace in egual misura sia agli uomini che alle donne. Vediamo cosa sfoggiano al braccio le. Al polso degli stranieri Se uno dei più famosi collezionisti dial mondo è Cristiano Ronaldo (SCOPRI QUI I DETTAGLI), la fidanzata Georgina Rodriguez non è da meno. La modella spagnola ha posato con un modello di Chopard con diamanti (17.300 euro), abbinato ai gioielli della maison. Restando sulle straniere, in una recente apparizione in video Meghan Markle, incinta del secondo figlio dal principe Harry, ha optato per il Tank Francaise di Cartier (20.500 euro) in oro giallo, che era appartenuto a Lady Diana. La duchessa di ...