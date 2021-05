Sostenitori dell'agenda islamista e tifosi di Hamas: ecco chi è davvero la sinistra (Letta compreso) (Di giovedì 20 maggio 2021) «Ebrei f**i», «stuprate le loro figlie». Sono le gentili parole di alcuni manifestanti che, a Manchester, sono scesi in piazza in nome di "Palestina libera". Ma questa è solo una delle tante sfilate che stanno intrattenendosi per le piazze di Europa e di America da quando i terroristi di Hamas hanno cominciato a lanciare razzi iraniani sui civili israeliani e il governo di Gerusalemme, guarda un po', ha risposto con le armi. Nella manifestazione di Manchester non saranno mancati i militanti se non i dirigenti dei Labour, partito che con la gestione Corbyn si è macchiato di atti e parole antisemiti. Ma in genere è proprio tutta la sinistra mondiale che è scesa in piazza, virtualmente o fisicamente, a protestare contro Israele, quindi di fatto a sostenere le ragioni di Hamas, senza rendersi conto, o quasi, come ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) «Ebrei f**i», «stuprate le loro figlie». Sono le gentili parole di alcuni manifestanti che, a Manchester, sono scesi in piazza in nome di "Palestina libera". Ma questa è solo unae tante sfilate che stanno intrattenendosi per le piazze di Europa e di America da quando i terroristi dihanno cominciato a lanciare razzi iraniani sui civili israeliani e il governo di Gerusalemme, guarda un po', ha risposto con le armi. Nella manifestazione di Manchester non saranno mancati i militanti se non i dirigenti dei Labour, partito che con la gestione Corbyn si è macchiato di atti e parole antisemiti. Ma in genere è proprio tutta lamondiale che è scesa in piazza, virtualmente o fisicamente, a protestare contro Israele, quindi di fatto a sostenere le ragioni di, senza rendersi conto, o quasi, come ha ...

