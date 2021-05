Sostegno psicologico per il lutto: di cosa si tratta? (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa perdita di una persona cara genera un dolore molto forte che va affrontato nel miglior modo possibile per superare questo momento così delicato. Il lutto, come suggeriva lo stesso Freud, genera sentimenti di tristezza profonda ed attraverso il lutto il soggetto è assorbito dal dolore della perdita e si ritrae dal mondo, si concentra su sé stesso, sul suo lavoro psichico. È fondamentale dunque affrontare un lutto attraverso diverse modalità di Sostegno psicologiche, come quelle offerte da VIDAS. Si tratta di una onlus attiva dal 1982 che si occupa di assistenza alle persone affette da patologie inguaribili ma dà anche Sostegno alle famiglie per l’elaborazione del lutto. Vidas, infatti, predispone diversi interventi per il supporto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa perdita di una persona cara genera un dolore molto forte che va affrontato nel miglior modo possibile per superare questo momento così delicato. Il, come suggeriva lo stesso Freud, genera sentimenti di tristezza profonda ed attraverso ilil soggetto è assorbito dal dolore della perdita e si ritrae dal mondo, si concentra su sé stesso, sul suo lavoro psichico. È fondamentale dunque affrontare unattraverso diverse modalità dipsicologiche, come quelle offerte da VIDAS. Sidi una onlus attiva dal 1982 che si occupa di assistenza alle persone affette da patologie inguaribili ma dà anchealle famiglie per l’elaborazione del. Vidas, infatti, predispone diversi interventi per il supporto ...

