Sostegni bis, via libera del Cdm. Pensioni, mutui, ristori, concorsi veloci: tutte le misure Draghi: «L’economia avrà un rimbalzo già nel terzo trimestre. Nessuno lasciato indietro» (Di giovedì 20 maggio 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce importanti novità per il Paese, in particolare sul fronte del lavoro. Previsti 15,4 miliardi di aiuti per le imprese Leggi su corriere (Di giovedì 20 maggio 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce importanti novità per il Paese, in particolare sul fronte del lavoro. Previsti 15,4 miliardi di aiuti per le imprese

