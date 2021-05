Sostegni bis | via libera a 2 miliardi per agroalimentare | 800 euro agli operai agricoli

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono state approvate in Consiglio dei Ministri le misure proposte dal Ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, e inserite nel DlBis in materia di agricoltura. I provvedimenti adottati...

'Quando nei prossimi giorni il Decretoarriverà in Aula presenteremo, d'accordo con il ministro Patuanelli, un emendamento che consentirà di dare un ristoro economico anche ai produttori di miele che sono stati pesantemente ...'Facciamo appello al Parlamento, affinché durante la conversione in Legge del cosiddetto 'DL', approvato durante l'odierna riunione del Consiglio dei ministri, si adoperi per reintrodurre un intervento di fondamentale importanza per le imprese agricole, quale la cedibilità del ...In automatico, tutti coloro che hanno già ricevuto l’indennizzo previsto dal primo decreto Sostegni, ricevono subito un analogo indennizzo, direttamente sul conto corrente Nel provvedimento, ci sono 1 ...Il presidente del Consiglio poi ha sottolineato: 'Ci aspettiamo un balzo dell'economia in questo trimestre, le cifre di crescita saranno riviste al rialzo Altro capitolo di peso del decreto sono le mi ...