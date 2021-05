Sostegni bis, tagli a bollette e sconti sugli affitti di negozi (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel testo oggi all’esame del Consiglio dei ministri 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto. Aumento di 150 milioni nel 2021 per le risorse al turismo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel testo oggi all’esame del Consiglio dei ministri 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto. Aumento di 150 milioni nel 2021 per le risorse al turismo

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #20maggio: mercati, il giorno nero delle #criptovalute.… - Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa di @forza_italia sul Dl Sostegni bis. Slittamento delle cartelle, esenzione IMU e Tosap, una… - XMERIDIO78 : RT @Cortez1958: @EmanueleTasina1 Eccerto, come no! Lo spread sale o scende in base a quale governo è in carica e non per i debiti fatti, q… - fisco24_info : Sostegni bis, tagli a bollette e sconti sugli affitti di negozi: Nel testo oggi all’esame del Consiglio dei ministr… -