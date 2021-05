Sostegni bis | ok del Cdm Scuola | turismo | imprese | tutte le misure approvate

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel testo giunto sul tavolo del Governo 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto. Alfondi per 3,3 miliardi. Tagli a bollette e sconti sugli affitti di negozi

Governo pronto a stanziare 15,4 miliardi di euro a fondo perduto. Raddoppierebbero i fondi stanziati per il turismo. Tra i 77 articoli in discussione, anche quello che destina 100 milioni ad Alitalia. ...A QUANTO AMMONTANO I RISTORI - I ristori a fondo perduto previsti dal decretoammontano complessivamente a 15,4 miliardi. È quanto emerge dalla bozza del provvedimento in arrivo al ...La conferenza stampa sulle misure del decreto Sostegni bis sta per iniziare. Il premier Mario Draghi illustrerà le nuove misure per i lavoratori danneggiati, le imprese e il Fisco. Tutti gli ...Contributi a fondo perduto per 15,4 miliardi di euro: è questa la cifra contenuta nella bozza del Dl Sostegni bis all'esame del ...