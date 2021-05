Sostegni bis | ok del Cdm Scuola | turismo | imprese mutui | tutte le misure approvate

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #20maggio: mercati, il giorno nero delle #criptovalute.… - GruppoFICamera : RT @forza_italia: In diretta ?? ?? Le nostre proposte sul decreto Sostegni bis. Collegatevi ?? - La7tv : #tagada Decreto Sostegni Bis, la conferenza stampa del premier #Draghi: 'Guardiamo al futuro senza lasciare indietr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

327 milioni per Naspi e 558 milioni per cig . Nel pacchetto 'lavoro' contenuto nella bozza figura anche un potenziamento della Naspi, con uno stanziamento di 327,2 milioni per il 2021. Inoltre, per ...Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a proposito del Dl cosiddetto, appena approvato dal Consiglio dei ministri. fil - bab 20 - 05 - 21 16:14:51 (0509) 5 ..."Il decreto sostegni bis guarda al futuro, a un Paese che riapre e non lascia indietro nessuno, assiste e aiuta". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa successiva ...“Non lascia indietro nessuno e guarda al futuro e alla ripartenza”. Con queste parole il presidente del consiglio Mario Draghi presenta, in conferenza stampa, il Decreto Sostegni Bis. Il premier, prim ...