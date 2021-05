Sostegni bis | il Consiglio dei ministri approva il decreto | 15 | 4 miliardi per i ristori

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ildeihato ilper le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddettobis. Ia fondo perduto previsti dalammontano complessivamente a 15,4. In dettaglio, per iautomatici identici a quelli del primo dlsono stanziati 8di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4, mentre per i cosiddetti“a conguaglio” calcolati sul risultato d’esercizio i fondi ammontano a 4 ...

Per la sicurezza nei luoghi di lavoro il decretostanzia 3,4 milioni per il 2021 e 10 dal 2022. Risorse che serviranno a rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro,...Lo prevede la bozza del decreto. I criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del Fondo saranno stabiliti attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello ...Politica - Lo si apprende al termine del CdM. Alle 16 la conferenza stampa del premier Draghi. Il provvedimento contiene misure per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto "Sostegni bis". Tra le misure, un nuovo welfare per i lavorato ...