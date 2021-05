Sostegni bis, Draghi: “Rimbalzo Pil già in questo trimestre, ma per crescita serve il Pnrr. Altri decreti? Riapertura è miglior sostegno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Sostegni bis “è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta“. Sono le parole scelte dal premier Mario Draghi in conferenza stampa per presentare il provvedimento che ha appena ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri: vale “circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà”. Un decreto economico che si accompagna alle nuove riaperture decise lunedì, sottolinea il presidente del Consiglio. Draghi auspica che sia l’ultimo di questo tipo perché, ribadisce più volte nel corso della conferenza, “la Riapertura è il miglior sostegno” all’economia, alle imprese e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilbis “è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta“. Sono le parole scelte dal premier Marioin conferenza stampa per presentare il provvedimento che ha appena ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri: vale “circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà”. Un decreto economico che si accompagna alle nuove riaperture decise lunedì, sottolinea il presidente del Consiglio.auspica che sia l’ultimo ditipo perché, ribadisce più volte nel corso della conferenza, “laè il” all’economia, alle imprese e a ...

