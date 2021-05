Sostegni-bis, Draghi benedice la scalata di UniCredit al Banco (Di giovedì 20 maggio 2021) Draghi benedice la scalata di UniCredit sul BancoBpm a dispetto della privatizzazione del Montepaschi oppure finisce vittima del fuoco incrociato dei partiti contrari a concedere una mega dote fiscale miliardaria a chi ingloberà Rocca Salimbeni dal cui capitale il Tesoro deve uscire aprile 2022 oppure ancora ha ricevuto un parere negativo sulle modifiche al regime delle Dta da parte di Bruxelles? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 maggio 2021)ladisulBpm a dispetto della privatizzazione del Montepaschi oppure finisce vittima del fuoco incrociato dei partiti contrari a concedere una mega dote fiscale miliardaria a chi ingloberà Rocca Salimbeni dal cui capitale il Tesoro deve uscire aprile 2022 oppure ancora ha ricevuto un parere negativo sulle modifiche al regime delle Dta da parte di Bruxelles? Segui su affaritaliani.it

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - elenabonetti : Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma sopra… - 9Roby11 : RT @elenabonetti: Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma soprattutto… - ildododavide : Ma che è. Prova a risposta multipla? #concorsoscuola #scuola -