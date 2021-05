Sostegni bis, bozza: 1.600 euro a lavoratori stagionali, dal turismo allo spettacolo (Di giovedì 20 maggio 2021) Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600 euro. E’ quanto prevede la bozza del decreto Sostegni... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) Aidel, degli stabilimenti termali, delloe dello sport sarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600. E’ quanto prevede ladel decreto...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis Sostegni bis, in bozza 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto Iniziata poco prima di mezzogiorno la riunione del Consiglio dei ministri per l'esame del decreto Sostegni bis. Secondo la bozza entrata in Cdm, il provvedimento contiene i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno ...

Sostegni bis, al turismo fondi per 3,3 miliardi Lo prevede la bozza di 77 articoli del decreto Sostegni bis all'esame del Consiglio dei ministri cominciato intorno alle 11,45. Un provvedimento ampio che contiene i ristori a fondo perduto, misure ...

Sostegni bis, nella bozza tagli a bollette e affitti commerciali fino al 31 luglio Il Sole 24 ORE Nuovo decreto sostegni bis, rispuntano gli incentivi per l’auto Ma il decreto, ribattezzato «Imprese, lavoro e professioni», che il governo dovrebbe approvare oggi e che può contare sui 40 miliardi di ulteriore deficit autorizzato dal Parlamento si avvia a diventa ...

Dl sostegni bis, bozza: Sanità privata può somministrare vaccini Roma, 20 mag. (LaPresse) - Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell’attività di ...

