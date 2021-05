Sorrento città green, intesa con l’associazione Plastic Free: via alla campagna di sensibilizzazione (Di giovedì 20 maggio 2021) Stimolare politiche di formazione ed interventi in chiave green. Organizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Promuovere appuntamenti di raccolta della Plastica e rifiuti non pericolosi. Sono gli obiettivi del protocollo di intesa sottoscritto questa mattina tra il Comune di Sorrento e l’associazione Plastic Free alla presenza del sindaco, Massimo Coppola, del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, dell’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino e di Renato Venezia, responsabile regionale dell’associazione Plastic Free. “Insieme ai vertici dell’associazione avvieremo una campagna di informazione e di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Stimolare politiche di formazione ed interventi in chiave. Organizzare campagne dinelle scuole. Promuovere appuntamenti di raccolta dellaa e rifiuti non pericolosi. Sono gli obiettivi del protocollo disottoscritto questa mattina tra il Comune dipresenza del sindaco, Massimo Coppola, del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, dell’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino e di Renato Venezia, responsabile regionale del. “Insieme ai vertici delavvieremo unadi informazione e di ...

