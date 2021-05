Sony presenta i nuovi TV con intelligenza cognitiva e Google TV (Di giovedì 20 maggio 2021) Sony presenta i nuovi TV appartenenti alla serie XJ, quindi alla serie più alta del mercato di televisori nipponici. Tra le caratteristiche principali l’intelligenza cognitiva e Google TV integrato. Sony X93JArrivano in Italia i nuovi televisori di fascia alta prodotti da Sony. Uno dei protagonisti del mercato TV insieme a Samsung ed LG è pronto a commercializzare i suoi due nuovi gioielli: il Sony X93J e X94J. Entrambi i nuovi modelli potranno contare sull’integrazione di Google TV, ma andiamo con ordine. Anzitutto parliamo di misure: i due modelli presentati vantano quattro tagli. 50, 55, 65 e l’immenso 75 pollici per soddisfare ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021)TV appartenenti alla serie XJ, quindi alla serie più alta del mercato di televisori nipponici. Tra le caratteristiche principali l’TV integrato.X93JArrivano in Italia itelevisori di fascia alta prodotti da. Uno dei protagonisti del mercato TV insieme a Samsung ed LG è pronto a commercializzare i suoi duegioielli: ilX93J e X94J. Entrambi imodelli potranno contare sull’integrazione diTV, ma andiamo con ordine. Anzitutto parliamo di misure: i due modelliti vantano quattro tagli. 50, 55, 65 e l’immenso 75 pollici per soddisfare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sony presenta Geoff Keighley annuncia la lista dei partner di Summer Game Fest 2021 Geoff Keighley, host di Summer Game Fest 2021, presenta la lista completa dei partner che parteciperanno all'evento. Confermata la partecipazione di Sony e Microsoft. Geoff Keighley, ormai volto centrale per quanto riguarda i grossi eventi dell'...

Duran Duran tra passato e futuro: è uscito il nuovo singolo 'Invisible' ... una nuova esperienza musicale coinvolgente che utilizza le tecnologie del suono spaziale di Sony. Il video ufficiale di 'Invisible' presenta un'esperienza audio realistica a 360° simulata in cui i ...

Sony presenta i nuovi TV con intelligenza cognitiva e Google TV Computer Magazine Un nuovo video a Okinawa per il drone professionale Sony Airpeak Il drone professionale Sony Airpeak è stato impegnato nelle scorse settimane in una nuova sessione di test sull'isola di Iriomote. Non ci sono nuove informazioni tecniche, ma il produttore ha annuncia ...

Xperia Ace II: ufficiale da Sony il medio-gamma sorprendente ma accessibile A meno di 10 giorni dalla commercializzazione, arriva l'ufficialità per l'Xperia Ace II di Sony, trapelato negli scorsi giorni dalla Google Play Console, con specifiche non premium, ma all'insegna di ...

