“Sono disgustata” affondo di Tina Cipollari su Gemma Galgani | il motivo

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 maggio 2021) La puntate di giovedì 20 maggio di Uomini e Donne ha concesso un divertente fuori programma, la sfilata delle Dame e delle corteggiatrici conscatenata in un clamoroso can can. La reazione die Gianni Sperti. Contrariamente a quanto anticipato da quasi tutti i siti esperti nelle vicende di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nella puntata di oggi, giovedì 20 maggio 2021, non c’è stata la scelta finale di Giacome Czerny. In scena una divertente e divertita sfilata delle dame e delle corteggiatrici: protagonista assoluta, come sempre in questi casi, la dama di Torino del trono overscatenata in un clamoroso can can. —>>> Ti potrebbe interessare anche Uomini e Donne, Aldo ...