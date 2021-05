Sondaggi, com’è cambiato l’elettorato M5s? E’ più di sinistra ma con le stesse parole d’ordine: voglia di politica diversa e lotta alla corruzione (Di giovedì 20 maggio 2021) com’è cambiata la base elettorale del M5s negli ultimi dieci anni? Ora che il boom è passato e il 33 per cento è un ricordo un po’ sbiadito, è vero che l’elettorato Cinquestelle sembra un po’ diverso e si sente un po’ meno di centrodestra, ma dall’altra riconferma – 12 anni dopo la fondazione, 3 dopo la vittoria elettorale – tutte le sue ragioni sociali. Lo dice un Sondaggio Demopolis secondo il quale le prime due motivazioni a votare i Cinquestelle restano ancora la voglia di cambiamento della politica (risponde così il 76 per cento degli intervistati) e l’impegno contro la corruzione (opzione scelta dal 68 per cento). Per questo quesito, com’è evidente dalle percentuali, era possibile la risposta multipla. Tra le altre motivazioni indicate ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)cambiata la base elettorale delnegli ultimi dieci anni? Ora che il boom è passato e il 33 per cento è un ricordo un po’ sbiadito, è vero cheCinquestelle sembra un po’ diverso e si sente un po’ meno di centrodestra, ma dall’altra riconferma – 12 anni dopo la fondazione, 3 dopo la vittoria elettorale – tutte le sue ragioni sociali. Lo dice uno Demopolis secondo il quale le prime due motivazioni a votare i Cinquestelle restano ancora ladi cambiamento della(risponde così il 76 per cento degli intervistati) e l’impegno contro la(opzione scelta dal 68 per cento). Per questo quesito,evidente dalle percentuali, era possibile la risposta multipla. Tra le altre motivazioni indicate ci sono ...

