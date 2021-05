Solo 3 ministri su 18 comunicano gli incontri che fanno coi lobbisti: “Col Recovery serve più trasparenza” (Di giovedì 20 maggio 2021) Recovery Fund, Solo 3 ministeri su 18 comunicano gli incontri con i lobbisti L’Italia si appresta a gestire gli oltre 200 miliardi del Recovery Fund: soldi che fanno gola a molti e che dovranno essere investiti nella maniera più trasparente possibile. Ma proprio sulla trasparenza, in particolare quella riguardante i ministeri italiani ma anche la presidenza del Consiglio, l’Italia sembra essere parecchio indietro. Secondo il report redatto dall’associazione The Good Lobby, infatti, nel nostro Paese è praticamente impossibile, anche grazie all’assenza di un regolamentazione nazionale del lobbying, venire a conoscenza dell’attività di un ministro, di un viceministro ma anche di un sottosegretario o di un assessore, regionale o comunale che sia, a causa ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021)Fund,3 ministeri su 18glicon iL’Italia si appresta a gestire gli oltre 200 miliardi delFund: soldi chegola a molti e che dovranno essere investiti nella maniera più trasparente possibile. Ma proprio sulla, in particolare quella riguardante i ministeri italiani ma anche la presidenza del Consiglio, l’Italia sembra essere parecchio indietro. Secondo il report redatto dall’associazione The Good Lobby, infatti, nel nostro Paese è praticamente impossibile, anche grazie all’assenza di un regolamentazione nazionale del lobbying, venire a conoscenza dell’attività di un ministro, di un viceministro ma anche di un sottosegretario o di un assessore, regionale o comunale che sia, a causa ...

