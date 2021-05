Slovacchia Euro 2020: nei convocati brilla Škriniar (Di giovedì 20 maggio 2021) La Nazionale della Slovacchia è quella meno quotata per andare avanti a Euro 2020, mentre le altre altre tre Nazionali del suo girone godono di un punteggio più alto nei pronostici. Ricordiamo che il Gruppo E è composto da: Spagna, Polonia, Svezia e Slovacchia. Comunque la Slovacchia non va affatto sottovalutata perché sta costruendo una buona rosa con ottimi giocatori e molto giovani. Potrebbe essere la bella sorpresa dell’Europeo ma dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Svezia Euro 2020: nei convocati manca per infortunio Ibrahimovic Slovacchia Euro 2020: chi sono i convocati? Portieri Dubravka (Newcastle) Rodak (Fulham) Kuciak (Lechia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La Nazionale dellaè quella meno quotata per andare avanti a, mentre le altre altre tre Nazionali del suo girone godono di un punteggio più alto nei pronostici. Ricordiamo che il Gruppo E è composto da: Spagna, Polonia, Svezia e. Comunque lanon va affatto sottovalutata perché sta costruendo una buona rosa con ottimi giocatori e molto giovani. Potrebbe essere la bella sorpresa dell’peo ma dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Svezia: neimanca per infortunio Ibrahimovic: chi sono i? Portieri Dubravka (Newcastle) Rodak (Fulham) Kuciak (Lechia ...

Advertising

TicinoGazzetta : Euro 2020, i convocati della Slovacchia - 11contro11 : Euro 2021: cosa ci aspettiamo dalla #Slovacchia #Focus #Nazionali #11contro11 - FcInterNewsit : Slovacchia, Skriniar convocato per il ritiro di Windischgarsten. Tarkovic: 'I nomi per Euro 2020 dopo il 2/6' - Volleyball_it : Qual. Euro 2021: Olanda, Slovacchia, Grecia, Portogallo, Spagna e Montenegro qualificate by Giacomo Tarsi… - Volleyball_it : Qual. Euro 2021: Olanda, Slovacchia, Grecia, Portogallo e Spagna qualificate by Giacomo Tarsi #volleyball_it… -