Skateboard | Roma diventa ‘cool’ con i Mondiali Street

(Di giovedì 20 maggio 2021)– L’antichità che incontra il fascino della modernità, la tradizione millenaria della Città eterna che si apre alle pagine bianche di una storia sportiva tutta da scrivere. L’appuntamento è acon idi, in programma dal 30 maggio al 6 giugno nello stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico: l’evento più importante della diciplina nel 2021, che vedrà sfidarsi 200 atleti da circa 40 Paesi e assegnerà gli ultimi posti per Tokyo 2020, quando lo skate debutterà come sport olimpico. Infatti, oltre a guadagnare punti utili per il ranking che seleziona i 40 skater (20 uomini e 20 donne) per i Giochi, i due podi diconquisteranno il volo diretto per il Giappone. E per suggellare la formula vincente diCaput Mundi dello skate ...