Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Skateboard, il Mondiale arriva a Roma. Si decidono gli atleti per Tokyo #Giochi2020 - Gazzetta_it : Skateboard, il Mondiale arriva a Roma. Si decidono gli atleti per Tokyo #Giochi2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Skateboard Mondiale

La Gazzetta dello Sport

... esulta Sabatino Aracu, presidente della federazione degli sport rotellistici di cui fa parte anche il mondo dello. Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 20 maggio - 15:16Una passione letteralmente esplosa a livelloa cavallo tra gli anni '70 e '80 , quella per ... Negli anni sessanta ci fu una grande diffusione dellotra i surfisti in California e ...Roma ospiterà i campionati mondiali di street Skateboarding 2021. La sindaca Virginia Raggi oggi è intervenuta alla conferenza stampa.Presentati oggi allo street park di Colle Oppio i campionati mondiali di street skateboardig che saranno ospitati allo stadio Pietrangeli del Foro Italico dal prossimo 30 maggio al 6 giugno in un appu ...