Simy | «Crotone è casa mia | qui sto benissimo Sul futuro…»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nwankwoha parlato a Fanpage.it del suo futuro e della stagione vissuta al. Le parole dell’attaccante Nwankwoha parlato a Fanpage.it del suo futuro e della stagione vissuta con il. Le parole dell’attaccante. ATTACCANTE – «Non c’è niente che non si possa raggiungere, io lotto sempre per conquistarmi ogni cosa. Per un periodo sono stato l’attaccante più prolifico d’Europa e il mio nome è stato affiancato ai grandissimi del calcio, è stato emozionante ma non guardo queste cose».– «mia, qui stoe ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti». FUTURO – «Vedremo cosa ...

Advertising

CalcioPillole : Crotone, Simy: “Il mio futuro la valuterà tra qualche giorno” - Giovann00341278 : RT @tonygamblerII: Giuseppe Ursino dt del Crotone non ha dubbi. Inzaghi addio. E Simy dove va? Potrebbe con Ciro essere la coppia Mundial.… - tonygamblerII : Giuseppe Ursino dt del Crotone non ha dubbi. Inzaghi addio. E Simy dove va? Potrebbe con Ciro essere la coppia Mund… - MomentiCalcio : #Crotone, #Sky Sport rilancia: #Simy richiesto dalla #Salernitana - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Simy contro la #Fiorentina l'ultima partita con la maglia del #Crotone? Su di lui piomba una neopromossa... https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Simy Crotone

Nwankwoha parlato a Fanpage.it del suo futuro e della stagione vissuta al. Le parole dell'attaccante Nwankwoha parlato a Fanpage.it del suo futuro e della stagione vissuta con il. Le parole dell'attaccante. ATTACCANTE - "Non c'è niente che non si possa ...E ce ne sono altri per i quali la preferenza del tecnico, pur non avendoli avuti alle proprie dipendenze, è nota:(nel mirino della Lazio) e Molina del, Dany Mota Carvalho e Frattesi del ...Nwankwo Simy, attaccante del Crotone e prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha parlato a Fanpage.it. Queste le sue principali dichiarazioni: "Non c'è niente che ...Per il Genoa è tempo di pensare al futuro e il club rossoblù sta già iniziando ad avviare le prime manovre di calciomercato in vista della prossima stagione Tra i profili seguiti con maggiore attenzio ...