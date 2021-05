Simone Milani | il professionista di Amici e la polemica sul nuovo video di Mahmood | “Ballerini sottopagati”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri è uscito Klan, ilmusicale di. Proprio in merito a questa clip è scoppiata unaper le parole di. Ildiha tirato in ballo i “referenti italiani” che si sono occupati dele la paga che avrebbero riservato ai. “Sarò impopolare, già ve lo dico. Sono contento deldi, è unfighissimo ed è fatto da Carlos che io stimo tantissimo. C’è un però. Non capisco il perché si debbano prendere deiitaliani e pagarli 50 euro e si debbano prendere deidi Madrid e pagarli 500 euro. Questa è una mancanza di rispetto per la nostra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simone Milani

Sky Tg24

in arte Spillo , è un giovane e talentuoso ballerino anche tra i professionisti di Amici . Nelle ultime ore proprio il ragazzo ha puntato il dito contro 'Klan' il video di Mahmood ......spazio al pianistaIvaldi con il suo 'In Fa#' con musiche di Felix Mendelssohn e Robert Schumann. Il giorno seguente, si esibirà il Nuovo trio italiano d'archi, composto da Alessandro(...Da oggi in libreria con Fandango, "Fuori i Nomi!" rintraccia e mette in luce le radici storiche del Movimento LGBT italiano, attraverso le parole di chi quelle battaglie le ha combattute in prima pers ...Rossella Virtus Civitanova Marche - Rennova Teramo a Spicchi 2K20 80-59 (23-19, 27-18, 13-5, 17-17)Rossella Virtus Civitanova Marche: ...