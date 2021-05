Silvio Berlusconi, le sue condizioni di salute oggi: come sta l’ex premier (Di giovedì 20 maggio 2021) Silvio Berlusconi deve stare in assoluto riposo, dopo essere stato dimesso sabato dal San Raffaele Silvio Berlusconi è stato dimesso sabato dall’ospedale dopo cinque giorni di ricovero che si aggiungono ai 24 giorni di ricovero sempre al San Raffaele tra il 6 e il 30 aprile. Adesso deve stare in assoluto riposo. Intanto nella villa di Arcore è stata allestita una vera e propria camera d’ospedale dove Berlusconi è monitorato h 24, in compagnia della sua compagna Marta Fascina. l’ex premier ha “problemi immunitari scatenati dai postumi del Covid che vanno a sommarsi a una patologia infiammatoria cronica e a disturbi del ritmo cardiaco”, spiega il Corriere della Sera. E seppure le forze del fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia sia messe a dura prova, c’è il suo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021)deve stare in assoluto riposo, dopo essere stato dimesso sabato dal San Raffaeleè stato dimesso sabato dall’ospedale dopo cinque giorni di ricovero che si aggiungono ai 24 giorni di ricovero sempre al San Raffaele tra il 6 e il 30 aprile. Adesso deve stare in assoluto riposo. Intanto nella villa di Arcore è stata allestita una vera e propria camera d’ospedale doveè monitorato h 24, in compagnia della sua compagna Marta Fascina.ha “problemi immunitari scatenati dai postumi del Covid che vanno a sommarsi a una patologia infiammatoria cronica e a disturbi del ritmo cardiaco”, spiega il Corriere della Sera. E seppure le forze del fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia sia messe a dura prova, c’è il suo ...

