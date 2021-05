Sicilia, promozione di massa per tutti i forestali, lavoreranno 180 giorni e stipendi alzati (Di giovedì 20 maggio 2021) Per il momento i forestali Siciliani dovranno rimettere nel cassetto il sogno della stabilizzazione, ma in cambio otterranno promozioni di massa che - secondo l'Assessore alle Foreste Tony Scilla - sarebbero già nere su bianco. La riforma dei forestali in Sicilia, dunque, garantirà a circa 16mila lavoratori un impiego più lungo con stipendi maggiori. Il sì del governo sarebbe potuto arrivare in giunta già domani, ma la riforma avrebbe subito un leggero ritardo a causa della positività al Covid dell'assessore Scilla, che promette uno slittamento di «appena qualche giorno». Il contenuto della riforma dei forestali Nonostante la forte spinta dei sindacati, la riforma non contiene la richiesta del posto fisso con impiego full time. I precari però verranno premiati ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 maggio 2021) Per il momento ini dovranno rimettere nel cassetto il sogno della stabilizzazione, ma in cambio otterranno promozioni diche - secondo l'Assessore alle Foreste Tony Scilla - sarebbero già nere su bianco. La riforma deiin, dunque, garantirà a circa 16mila lavoratori un impiego più lungo conmaggiori. Il sì del governo sarebbe potuto arrivare in giunta già domani, ma la riforma avrebbe subito un leggero ritardo a causa della positività al Covid dell'assessore Scilla, che promette uno slittamento di «appena qualche giorno». Il contenuto della riforma deiNonostante la forte spinta dei sindacati, la riforma non contiene la richiesta del posto fisso con impiego full time. I precari però verranno premiati ...

RenzoSoldani : RT @LiberaTerra: VIVA L’ALTO BELICE CORLEONESE. Promo 5+1 sui vini Giato. Fino al 6 giugno, ogni 6 bottiglie di Giato rosso Nero d’Avola-Pe… - LiberaTerra : VIVA L’ALTO BELICE CORLEONESE. Promo 5+1 sui vini Giato. Fino al 6 giugno, ogni 6 bottiglie di Giato rosso Nero d’A… - Ultimoprezzo : Anche Coop Alleanza 3.0 oggi ha cambiato la promozione, svelando questo volantino - GDS_it : #Forestali in #Sicilia, promozione di massa per tutti: lavoreranno 180 giorni e stipendio più alto… - AnnaP1953 : RT @Alexanderxxvii1: L’Italia non può diventare un hotspot nel Mediterraneo e farsi carico di tutti'.Anche perché è stato un anno difficili… -