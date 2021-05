Si torna in sala! Nuova programmazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Di giovedì 20 maggio 2021) Dodici appuntamenti fra prosa e musica, con ospiti illustri e star internazionali. Ma anche gli immancabili laboratori per bambini e le visite guidate teatralizzate Annunciato il ritorno di Gabriele Lavia, con una serata dedicata alle più intense liriche di Giacomo Leopardi, e della star del pianoforte Martha Argerich, interprete di un concerto dedicato a Igor Stravinskij nel cinquantesimo anniversario della morte. Sul grande palcoscenico del Teatro non mancheranno poi la danza aerea degli Acrobati Sonics con le loro straordinarie e coloratissime coreografie, un travolgente show dedicato ai più grandi successi del musical, spettacoli per tutta la famiglia e i più piccoli, la commedia dell’arte con la compagnia Brat e la danza degli Arearea. Come già annunciato, saranno riprogrammati anche alcuni spettacoli e concerti sospesi per la pandemia: il recital per due ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Dodici appuntamenti fra prosa e musica, con ospiti illustri e star internazionali. Ma anche gli immancabili laboratori per bambini e le visite guidate teatralizzate Annunciato il ritorno di Gabriele Lavia, con una serata dedicata alle più intense liriche di Giacomo Leopardi, e della star del pianoforte Martha Argerich, interprete di un concerto dedicato a Igor Stravinskij nel cinquantesimo anniversario della morte. Sul grande palcoscenico delnon mancheranno poi la danza aerea degli Acrobati Sonics con le loro straordinarie e coloratissime coreografie, un travolgente show dedicato ai più grandi successi del musical, spettacoli per tutta la famiglia e i più piccoli, la commedia dell’arte con la compagnia Brat e la danza degli Arearea. Come già annunciato, saranno riprogrammati anche alcuni spettacoli e concerti sospesi per la pandemia: il recital per due ...

Advertising

famelicosa : RT @alaffranchi: Torna anche il cinema italiano in sala con Morrison di @Tiromancino. C'è la musica (le chitarre e le sale prove!), ma non… - marino_gianluca : Si torna in sala prove con #monelliantonelliani #musica #vitadamusicista @ San Mauro Torinese - il_Maggiore : @Marco_V_82 No, che basta, sei matto? Va crocifissa in sala mensa per principio. Se dici una cazzata oramai è fatta… - TiromancinoF : RT @alaffranchi: Torna anche il cinema italiano in sala con Morrison di @Tiromancino. C'è la musica (le chitarre e le sale prove!), ma non… - Tiromancino : RT @alaffranchi: Torna anche il cinema italiano in sala con Morrison di @Tiromancino. C'è la musica (le chitarre e le sale prove!), ma non… -