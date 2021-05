“Si farà anche la terza dose di vaccino” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro spiega in un’intervista al Messaggero che sarà molto probabile la somministrazione di una terza dose di vaccino anti COVID “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti. E sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini”, spiega Brusaferro sottolineando che “la possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro spiega in un’intervista al Messaggero che sarà molto probabile la somministrazione di unadianti COVID “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti. E sarà molto probabile un booster, unadei vaccini”, spiega Brusaferro sottolineando che “la possibilità di somministrare ildi Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e ...

Advertising

infoitinterno : Vaccini, Brusaferro (Iss): «Si farà anche la terza dose. Avanti con le mascherine» - Rosa_dEss : @sarabanda_ Sì, proprio così, Gianfranco???? Il nostro “amico” Covid-19, ci farà compagnia anche per il futuro...ahim… - Klasho7 : @Atalanta_BC Se pensate che l'#Atalanta domenica farà vincere il #Milan avete sbagliato a capire. Non si abbassa a… - Yhya92111715 : RT @nico_valletta19: La Mediaset Spagnola ha acquistato BIZIM HIKAYE. Vedremo, magari anche quella italiana ci farà la sorpresa di portare… - xaviersdr : RT @malaksdr: questa mi farà ridere anche in punto di morte giuro -

Ultime Notizie dalla rete : farà anche SUPER - VACCINO?/ 'La sfida oggi non sono le varianti ma la nostra memoria immunitaria' Io credo si farà la fase 3 con il nuovo vaccino verso i vecchi vaccini. Questa tecnologia può rendere il vaccino più efficace anche contro le varianti? Il problema delle varianti è legato al fatto ...

Energia: sindaci in campo per il rilancio dell'idroelettrico Se non è sufficiente l'Associazione abruzzese a stimolare nuovi business, ci sono anche le conclusioni del recente meeting di Irena , l'Agenzia internazionale di settore. Da un lato la costruzione di ...

Vaccini, Brusaferro (Iss): «Si farà anche la terza dose. Avanti con le mascherine» ilmessaggero.it Io credo sila fase 3 con il nuovo vaccino verso i vecchi vaccini. Questa tecnologia può rendere il vaccino più efficacecontro le varianti? Il problema delle varianti è legato al fatto ...Se non è sufficiente l'Associazione abruzzese a stimolare nuovi business, ci sonole conclusioni del recente meeting di Irena , l'Agenzia internazionale di settore. Da un lato la costruzione di ...