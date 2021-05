Si è vendicata | Regina Elisabetta | la voce-bomba dietro Beatrice incinta | Corona disintegrata | Meghan umiliata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) La vendetta suMarkle e Harry servita fredda, freddissima.di York, figlia 32enne di Andrea e cugina del Duca di Sussex, ha annunciato il 19 maggio di esseredel suo primogenito. Una bella notizia accolta con entusiasmo anche dalla, che l'ha fatta rilanciare su tutte le pagine social ufficiali della Royal family. Nulla di strano, certo, se non fosse che il lieto evento ha cancellato in maniera molto sospetta i "festeggiamenti" per l'anniversario di nozze proprio die Harry, che salirono all'altare proprio il 19 maggio del 2019. E tra i giornalisti britannici esperti di gossip regale, c'è chi giura che non sia un caso: "Si dice che la sorella di, la principessa Eugenie, è rimasta sorpresa dal ...