Si dovrà fare una terza dose di vaccino Covid? Ecco come stanno le cose

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 20 maggio 2021) Siunadicontro il? Per rispondere alla domanda, bisogna partire da un concetto che potrebbe apparire scontato ma che forse non lo è per tutti. Si parla di, ovviamente, per quei vaccini che per completare il processo di immunizzazioni richiedono due somministrazioni. È il caso, volendo citare quelli più utilizzati in Italia, di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, non ad esempio di Johnson & Johnson che necessita di un'unica inoculazione. In quest'ultimo caso si potrebbe richiamare unicamente il concetto di «richiamo» per identificare quella che sarebbe, di fatto, una seconda, sarebbe un «booster» L'ipotesi di ...